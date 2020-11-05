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IKEA 49249966 IKEA 49249966 IKEA 39249976 IKEA 89017832
IKEA 49249966
IKEA 49249966
IKEA 49249966
IKEA 39249976
IKEA 89017832
До конца акции осталось:

ИКЕА БИЛЛИ / ОКСБЕРГ, 492.499.66

Стеллаж комбинация/стеклян дверцы, 160x30x202 см
Артикул: 492.499.66
Наличие для поставки: 3 шт.
Прогноз наличия в Польше через 4 дня: 6 шт.
Наличие во Львове: 0 шт.
10 277,00 грн
9 758,00 грн
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Стоимость доставки по Украине:
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Стоимость доставки по Львову:
На адрес нашим курьером: БЕСПЛАТНО.
Размеры товара:
Ширина: 160 см
Глубина: 30 см
Высота: 202 см
Нагрузка на полку: 30 кг
Главные черты:
Съемные полки; устанавливайте на разном уровне в соответствии с необходимостью.
Конструкция петель позволяет отрегулировать и выровнять дверцу по вертикали и по горизонтали.
Стеклянные дверцы защищают любимые вещи от пыли.
Дверцы со стеклянной вставкой обеспечивают защиту содержимого от пыли и позволяют Вам продемонстрировать вещи или спрятать их от посторонних глаз.
Дизайнер:
K Hagberg/M Hagberg/Gillis Lundgren
Размеры и вес упаковки:
Упаковки: 6
Общий вес упаковки: 110.6 кг

ИКЕА ОКСБЕРГ
Стеклянная дверь, 40x192 см
Артикульный номер: 00404039
Ширина: 40 см
Высота: 3 см
Длина: 211 см
Вес: 9.4 кг
Kоличество: 4

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Стеллаж, 80x28x202 см
Артикульный номер: 90404209
Ширина: 29 см
Высота: 13 см
Длина: 206 см
Вес: 36.5 кг
Kоличество: 2
Товар добавлен в каталог:
02.04.2018
Полезная информация:
Для разных стен требуются различные крепежные приспособления. Подберите подходящие для ваших стен шурупы, дюбели, саморезы и т. п. (не прилагаются).
Требуемая мин. высота потолка: 205 см.
Эту мебель необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого стенного крепежа.
Инструкция по уходу:
Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством.
Вытирать чистой сухой тканью.
Описание и размеры товара:
Стеллаж:
Основные части: ДСП, Дубовый шпон, Бумага, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Задняя стенка: ДВП, Пленка

Стеклянная дверь:
Вертикальная обвязка: ДСП, Дубовый шпон, Дубовый шпон, Пластиковая окантовка, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Обвязка: ДВП, Дубовый шпон, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Стеклянная панель: Закаленное стекло
Документы:
Инструкция по сборке:
004.040.39 ИКЕА ОКСБЕРГ
904.042.09 ИКЕА БИЛЛИ

Инструкции:
004.040.39 ИКЕА ОКСБЕРГ
004.040.39 ИКЕА ОКСБЕРГ
904.042.09 ИКЕА БИЛЛИ

Размер 160x30x202 см
Ширина 160 см
Глубина 30 см
Высота 202 см
Нагрузка на полку 30 кг
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