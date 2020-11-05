ИКЕА БИЛЛИ / ОКСБЕРГ, 492.499.66

Главные черты:

Съемные полки; устанавливайте на разном уровне в соответствии с необходимостью.Конструкция петель позволяет отрегулировать и выровнять дверцу по вертикали и по горизонтали.Стеклянные дверцы защищают любимые вещи от пыли.Дверцы со стеклянной вставкой обеспечивают защиту содержимого от пыли и позволяют Вам продемонстрировать вещи или спрятать их от посторонних глаз.