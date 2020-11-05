ИКЕА БИЛЛИ / ОКСБЕРГ, 492.499.66

Полезная информация:
Для разных стен требуются различные крепежные приспособления. Подберите подходящие для ваших стен шурупы, дюбели, саморезы и т. п. (не прилагаются).
Требуемая мин. высота потолка: 205 см.
Эту мебель необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого стенного крепежа.
Инструкция по уходу:
Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством.
Вытирать чистой сухой тканью.
Описание и размеры товара:
Стеллаж:
Основные части: ДСП, Дубовый шпон, Бумага, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Задняя стенка: ДВП, Пленка
Стеклянная дверь:
Вертикальная обвязка: ДСП, Дубовый шпон, Дубовый шпон, Пластиковая окантовка, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Обвязка: ДВП, Дубовый шпон, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Стеклянная панель: Закаленное стекло